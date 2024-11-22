Израиль подготовил для администрации Трампа список рекомендаций по противодействию Международному уголовному суду (МУС), который выдал ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. По данным Kan News, Израиль составил перечень возможных санкций как против суда в целом, так и против отдельных его сотрудников.

Будущий советник по национальной безопасности США Майк Уолтц назвал действия МУС «антисемитскими» и пообещал «жесткий ответ на предвзятость МУС и ООН в январе».

Сенатор Джон Тун, который, как ожидается, станет новым лидером Сената в январе 2025 года, призвал Конгресс немедленно ввести санкции против Международного уголовного суда после выдачи ордеров на арест Нетаньяху и Галанта.

«Если МУС и его прокурор не откажутся от возмутительного и противозаконного намерения затребовать ордер на арест израильских официальных лиц, Сенат немедленно введет санкции, как уже сделала Палата представителей — на двухпартийной основе», — заявил Тун.

Сенатор Линдси Грэм анонсировал законопроект о санкциях против стран, которые будут содействовать исполнению ордеров МУС. «Если мы не дадим отпор, это будет означать признание их юрисдикции над США», — заявил он.

Сенатор Тим Скотт обвинил суд в превращении в «антиизраильскую пропагандистскую машину». «Незаконное преследование Израиля за защиту своего народа от террора должно быть встречено немедленными и жесткими санкциями», — заявил он.

Ранее офис премьер-министра Израиля назвал решение МУС «антисемитским».

Суд в Гааге выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта за «преступления против человечности и военные преступления», совершенные с 8 октября 2023 по 20 мая 2024 года. МУС единогласно отклонил возражения Израиля относительно юрисдикции суда.

По мнению суда, существуют «разумные основания» полагать, что Нетаньяху и Галант несут уголовную ответственность за «использование голода как метода ведения войны, а также за преступления против человечности в виде убийств, преследований и других бесчеловечных действий».

Ордера выданы на фоне продолжающегося второй год наступления в секторе Газа, где уже погибло 44 000 палестинцев, большинство из которых — женщины и дети. Почти все население территории было вынуждено покинуть свои дома из-за блокады, которая привела к острой нехватке продовольствия, чистой воды и медикаментов.