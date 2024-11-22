1000 дней спустя начала войны в Украине российские войска контролируют почти 19% территории страны. За последние недели темпы российского наступления достигли рекордных показателей с начала 2023 года — до 300 квадратных километров в неделю. Подобная динамика наблюдалась только дважды в 2024 году: при наступлении ВСУ в Курской области в начале августа и во время закрепления российских войск под Харьковом и Волчанском в мае.

С начала 2023 года площадь территорий под контролем ВС РФ увеличилась на 2067 квадратных километров — с 85,7 до 86,8 тыс. квадратных километров (без учета Крыма), причем большая часть этого прироста пришлась на последние полгода.

Ситуация в конфликте обострилась после появления сообщений об участии северокорейских войск в боевых действиях. В ответ Вашингтон пересмотрел ограничения на использование дальнобойного американского оружия против России. Россия, в свою очередь, нанесла удар по Днепру новой баллистической ракетой «Орешник», разработанной, по данным Пентагона, на базе МБР РС-26 «Рубеж».

О том, что происходит на фронте и чего ожидать от войны, мы поговорили с военным экспертом Агилем Рустамзаде.

Можете ли вы описать текущую ситуацию на фронте в российско-украинской войне?

Ситуация в Украине остается сложной, я бы даже сказал, порой угрожающей. Однако вероятность катастрофического развития событий невелика. Дело в том, что российская армия не располагает достаточными силами и средствами для превращения тактических успехов в оперативно-тактические. Это связано с отсутствием необходимых резервов на оперативном и стратегическом уровне в российской армии.

Российская армия ведет наступательные действия уже почти 11 месяцев, что приводит к ее постепенному истощению и отсутствию роста боевых возможностей. Тем не менее на южнодонецком направлении, расположенном на востоке Украины, она все же демонстрирует определенные тактические успехи.

Ранее российским войскам удалось сформировать 2–3 полукотла, которые они постепенно начинают сдвигать. Однако вопрос, сможет ли это перерасти в оперативно-тактический успех, остается открытым. Точно предсказать исход сложно, особенно учитывая, что администрация Байдена меняет подход к военной помощи Украине, включая предоставление новых видов вооружений и систем.

Не все поставки вооружения в Украину освещаются в СМИ, но за последнюю неделю заметно снижение интенсивности боевых действий и натиска со стороны России. Косвенные данные об усилении поставок позволяют предположить, что это может частично замедлить российское наступление.

В Курской области ситуация существенно отличается: Украина применяет маневренную тактику с элементами асимметричных действий. На этом направлении украинским войскам удалось сковать около 50 тыс. российских военнослужащих. Ситуация там остается нестабильной, но в целом пока складывается в пользу украинской армии.

Как обстоят дела с поставками дальнобойных ракет ATACMS? Сообщалось, что Украине разрешено использовать эти ракеты для ударов по военным объектам на территории России. В ответ Москва выступила с жесткими заявлениями, сопровождая их угрозами. Какие действия предпримет Москва?

Начну с ответа на вторую часть вопроса. На протяжении всей войны украинская армия неоднократно игнорировала красные линии, установленные Россией, и действовала вопреки заявлениям Москвы. Думаю, это уже пятый или шестой случай, когда эти линии оказываются сдвинуты. Проблема в том, что у Российской Федерации сейчас мало значимых инструментов воздействия, кроме ядерного арсенала. Поэтому, несмотря на громкие заявления о красных линиях, на практике ничего действительно сверхординарного не происходит.

Что касается поставок ATACMS, речь идет не только о них. Украина также получила разрешение на использование по российской территории других крылатых ракет западного производства, таких как французские и британские Storm Shadow и Scalp.

На днях этими ракетами уже был нанесен удар по узлу связи в Курской области. Однако для того, чтобы эти ракеты действительно оказали существенное влияние на ход боевых действий, необходимо их массовое использование, например, от 20 до 40 ракет в день. Такой интенсивности достаточно, чтобы эффективно выводить из строя или поражать два крупных объекта военной инфраструктуры ежедневно.

Необходимо учитывать, что Россия — это огромная страна; линия фронта растянулась на более чем тысячу километров, и на территории РФ расположено множество объектов военной инфраструктуры.

На данный момент трудно сказать, смогут ли западные партнеры обеспечить Украину необходимым количеством дальнобойных ракет, чтобы поддерживать такую интенсивность ударов.

Проходила разная информация, что Украина располагает всего 50 ракетами ATACMS. В дополнение к этому, англичане и французы передают Украине по 50 ракет Storm Shadow в месяц. Этого явно недостаточно, чтобы существенно повлиять на ход войны.

Была информация, что российские военные ударили по Днепру баллистической ракетой. Является ли это предупреждением?

Россия уже долгое время наносит удары по Украине баллистическими ракетами «Искандер» и «Кинжал», которые могут быть оснащены ядерным оружием.

Скорее всего, это был шаг с целью психологического давления. Россия должна была ответить на разрешение наносить удары по глубине территории, и в ответ использовала экспериментальную баллистическую ракету РС-26 «Рубеж».

Это не было вынужденным шагом, они просто выбрали такую тактику.

Как противодействуют баллистическим ракетам?

Баллистические ракеты сбиваются с помощью комплексов THAAD или противоракетной системы Arrow 3. В свою очередь, Украина использует систему противоракетной обороны «Пэтриот» для перехвата ракет «Кинжал» и «Искандер».

Боевые части баллистических ракет начинают распадаться на больших высотах, что требует их перехвата в космосе, на высоте более 40-50 километров.

Система «Пэтриот» не достигает таких высот, поэтому для перехвата ракет на больших высотах используются противоракетные комплексы, такие как американские THAAD. Кроме того, существуют противокорабельные системы AEGIS.

Можете рассказать о роли северокорейских военных в России? По некоторым данным, численность северокорейских военных может составлять десятки тысяч. Какую задачу они выполняют в ходе этой войны?

Между Россией и Северной Кореей существует форма бартерного соглашения, при котором Северная Корея получает от России деньги, продовольствие и различные технологии в обмен на размещение своих войск на российской территории. По разным данным, количество северокорейских солдат может составлять около 11 тыс. Однако на поле боя значительных изменений не наблюдается. Это связано с несколькими факторами: языковым барьером, различиями в тактике и боевой технике, что существенно ограничивает боевые возможности этих войск.

Сто тысяч солдат — это действительно большое количество живой силы. В настоящее время российская армия часто использует тактику «мясных волн», когда в атаку отправляется легкая пехота без поддержки танков, артиллерии или боевых машин. Это ограничивает эффективность атак, но дополнительная живая сила может помочь компенсировать дефицит ресурсов и усилить наступательные действия.

В таком контексте дополнительное количество войск может действительно усилить наступательные возможности российской армии.