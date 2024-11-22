Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о приостановке выдачи административных ордеров на арест поселенцев, обвиняемых в нападениях на палестинцев на оккупированном Западном берегу.

На встрече с главой службы безопасности Шин Бет Роненом Баром Кац потребовал рассмотреть альтернативные меры вместо арестов. «Неуместно для Государства Израиль принимать такие строгие меры против поселенцев», — заявил министр.

«Если есть подозрения в совершении преступлений, виновных можно судить, а если нет, существуют другие превентивные меры вместо административного задержания», — добавил он, не уточнив, какие именно.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, известный крайне правыми взглядами, приветствовал это решение: «Его решение прекратить административные аресты поселенцев в Иудее и Самарии (Западном берегу) — это исправление несправедливости, длившейся много лет».

Ордера выдавались на основании секретной информации о поселенцах, обвиняемых в тяжких преступлениях против палестинского населения, включая убийства, поджоги земель и имущества, а также жестокие физические нападения.

В последние месяцы США, ЕС и Великобритания ввели санкции против незаконных поселенцев и поселенческих организаций на оккупированном Западном берегу за преступления против палестинцев. По данным Минздрава, с начала войны в Газе израильские военные убили на этой территории 795 палестинцев и ранили более 6400 человек.

В июле Международный суд ООН в консультативном заключении признал десятилетнюю оккупацию палестинских земель «незаконной» и потребовал эвакуации всех существующих поселений на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.