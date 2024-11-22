Недавний запуск РФ баллистической ракеты типа «Орешник» и сложная обстановка на фронте могли подтолкнуть западные элиты к разговорам о новых формах поддержки обороны Украины.

В частности, газета The New York Times пишет, что американские и европейские официальные лица США и Европы предложили Джо Байдену оценить перспективы восстановления ядерного статуса Украины, утраченного после распада Советского Союза. Они полагают, что это может стать решающим шагом для сдерживания Москвы. При этом они признают, что данный сценарий сопряжен с высокой сложностью и значительными геополитическими рисками.

Ранее в этом месяце газета The Times писала, что Украине потребуется всего несколько месяцев, чтобы создать самое примитивное ядерное оружие. Этот вывод базируется на отчете, подготовленном для Министерства обороны Украины специалистом Национального института стратегических исследований Алексеем Ижаком. Доклад гласит: Украина могла бы разработать оружие на основе плутония, прибегнув к методам, аналогичным тем, которые использовались при создании ядерной бомбы «Fat Man» (она же — «Толстяк»), сброшенной США на Японию в конце Второй мировой войны. Эксперты считают, что спустя почти 80 лет воспроизвести аналогичную технологию не составило бы больших трудностей.

Подсчитано, что на территории Украины находится порядка 7 тонн плутония, чего достаточно для производства сотен боеголовок тактического назначения с мощностью в несколько килотонн. Согласно выводам исследования, одна такая бомба имела бы мощность примерно в десятую часть от «Толстяка», что вполне достаточно для уничтожения авиабазы, военного склада или крупного логистического объекта.

На момент распада СССР Украина обладала третьим по величине ядерным арсеналом в мире, включавшим около 1 900 стратегических боеголовок, размещенных на межконтинентальных баллистических ракетах и стратегических бомбардировщиках. Однако управление этим вооружением оставалось под контролем Москвы, а в 1994 году Украина добровольно отказалась от ядерного статуса, подписав Будапештский меморандум в обмен на гарантии безопасности со стороны России, США и Великобритании.