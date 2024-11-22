Это послание России Западу!

Эксперт: использование ракеты очень большой дальности против близкой цели является посланием России в адрес Запада Инженер и аналитик корпорации RAND Майкл Бонерт прокомментировал удар по Днепру баллистической гиперзвуковой ракетой «Орешник». По его словам, ракеты средней дальности и почти все межконтинентальные баллистические ракеты обладают ядерным потенциалом.