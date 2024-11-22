ПОЛИТИКА
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Экс-глава Абхазии Аслан Бжания улетел в Москву
Экс-президент самопровозглашенной республики отправился в столицу России «на какое-то количество дней»
Экс-глава Абхазии Аслан Бжания улетел в Москву
Фото: sukhumcity.ru / Others
22 ноября 2024 г.

Экс-президент непризнанной республики Абхазии Аслан Бжания покинул регион, который он возглавлял до ухода в отставку в результате масштабных проотестов.

Об этом сам Бжания сообщил российскому госагентству ТАСС, отметив, что это, вероятно, ненадолго.

«Сейчас не в Абхазии, улетаю в Москву на какое-то количество дней», — заявил политик.

Бжания подал заявление об отставке в ночь с 18 на 19 ноября после переговоров с оппозицией. Вместе с ним пост покинул и премьер-министр Александр Анкваб.

Отставка Бжании была вызвана протестами, начавшимися 15 ноября в Сухуми и вспыхнувшими из-за российско-абхазского «инвестиционного соглашения».

Заместитель Бжании Бадра Гунба взял на себя исполнение обязанностей главы региона. Парламент самопровозглашенной республики намерен рассмотреть сроки новых президентских выборов на следующей неделе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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