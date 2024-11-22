Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина с союзниками работает над созданием новых систем ПВО.

«Министр обороны Украины от моего имени уже проводит встречи с нашими партнерами, чтобы обсудить разработку новых систем ПВО, способных защитить жизни наших граждан от новых угроз», — сообщил украинский лидер в своем ежевечернем обращении.

«Когда кто-то начинает использовать другие страны уже не только для террора, но и для испытания своих новых ракет через террор — это точно международное преступление», — заявил Зеленский, вновь комментируя недавний удар РФ по Днепру своей новой ракетой.

21 ноября ВС РФ нанесли удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник». В первые часы после запуска СМИ писали, что это могла быть стратегическая межконтинентальная баллистическая ракета, способная переносить ядерный заряд. Однако позднее появились сообщения западных газет и агентств со ссылкой на анонимных американских чиновников и разведку, отвергавших столь серьезный калибр оружия.

Несколько часов спустя было опубликовано видеообращение президента РФ Владимир Путина, где он подтвердил утверждения западных спецслужб и официальных лиц, постфактум объявив об «испытаниях в бою» баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

На следующий день в пятницу российские государственные СМИ показали встречу Путина с представителями Минобороны и ВПК, на которой глава государства поручил запустить серийное производство нового типа оружия, утверждая, что в мире нет систем, способных перехватывать такие ракеты, а самому оружию нет аналогов.