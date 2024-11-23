Жители Газы отравились едой, оставленной израильскими солдатами

Гражданская оборона Газы обвинила израильских солдат в отравлении пищи. У 15 палестинских детей и одной женщины начались судороги после употребления консервов, оставленных израильскими оккупационными силами в восточном районе Аш-Шуджаия. Врачи призывают палестинцев «соблюдать осторожность с консервами и молочными продуктами», которые оставили после себя израильские солдаты. #отравление #консервы #израиль #солдаты #пища #сыр #газа #палестина #trtнарусском