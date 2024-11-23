Горе родителей из Газы, чей ребенок был убит израильским авиаударом

Душераздирающая сцена горя родителей из Газы, чей ребенок был убит израильским авиаударом. Отец и мать привезли бездыханное тело в больницу Насер в Хан-Юнусе, надеясь, что ребенка спасут. В результате очередного израильского удара по жилым домам Газы в районе Шейх Насер погибли по меньшей мере девять человек. Помимо домов были повреждены палатки, в которых проживают перемещенные палестинцы. Авиаудар был совершен в районе, который Израиль ранее объявил «безопасной зоной». #убийство #авиаудар #газа #ребенок #смерть #родители #палестина #израиль #trtнарусском