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«Ордер на арест Нетаньяху – это только начало»
Хакан Фидан назвал ордер на арест израильских лидеров за геноцид в Газе историческим шагом, но подчеркнул, что этого недостаточно
«Ордер на арест Нетаньяху – это только начало»
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан / Others
23 ноября 2024 г.

На встрече с журналистами в Анкаре министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подробно остановился на ситуации в Газе, назвав ее открытым геноцидом. Особое внимание он уделил ордеру на арест израильских лидеров, подчеркнув его историческую значимость.

«Ордер на арест Нетаньяху и Галанта – это важнейший шаг, который демонстрирует, что международное сообщество наконец объединилось против вопиющих преступлений. Однако этого недостаточно. Израильская агрессия продолжается, а два миллиона жителей Газы намеренно оставлены без еды и воды», – заявил министр.

Фидан отметил, что дипломатические усилия исчерпаны: резолюции ООН блокируются, а международные механизмы не способны оказать давление на Израиль.

«Мы видим, что Израиль не соблюдает ни решений ООН, ни международных норм. Должны быть предприняты дополнительные шаги, чтобы положить конец гуманитарной катастрофе в Газе», – добавил он.

В ответ на жестокость Израиля Турция закрыла свое воздушное пространство для израильских самолетов.

«Когда 50 тыс. наших палестинских братьев и сестер, становятся жертвами таких действий, мы не можем оставаться в стороне», – подчеркнул Фидан.

Министр призвал мировое сообщество действовать решительно, чтобы предотвратить дальнейшие страдания мирного населения. Он напомнил, что использование голода как оружия является недопустимым и требует немедленного вмешательства.

«Ордер на арест израильских лидеров – это только начало. Необходимо объединить усилия, чтобы остановить геноцид», – заключил Фидан.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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