На встрече с журналистами в Анкаре министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил продолжающийся конфликт в Украине. Он назвал войну одним из главных факторов, усиливающих геополитическую напряженность в мире.

«Этот конфликт остается незавершенным и продолжает расшатывать баланс сил. Мы видим, как увеличивается раскол между крупными государствами», – подчеркнул Фидан.

Особое внимание министр уделил роли США. По его словам, политика Вашингтона, направленная на изоляцию Москвы и Пекина, имеет обратный эффект.

«Еще в прошлом году генерал Марк Милли заявил, что главная задача Америки – не допустить союза России и Китая. Но своими действиями они только сближают эти страны», – отметил министр.

Фидан также прокомментировал возвращение Дональда Трампа на пост президента США. По его мнению, новая администрация может пересмотреть подход к украинскому конфликту.

«Я думаю, что Трамп обратит внимание на этот вопрос одним из первых. Однако будет ли его политика способствовать миру или обострению, пока говорить рано», – добавил он.

Министр подчеркнул, что война в Украине влияет не только на Европу, но и на весь мир. Разделение мировых игроков на противоборствующие блоки усиливает глобальное напряжение.

«Мы наблюдаем, как конфликт объединяет противоборствующие силы, углубляет разломы. Риски эскалации на международной арене растут», – сказал Фидан.

Отдельно министр отметил неожиданное участие Северной Кореи в украинском конфликте.

«То, что Северная Корея, находящаяся на другом конце света, активно вовлечена в войну, отправляя свои войска, – это признак глобализации конфликта. Это новая угроза, которую нельзя игнорировать», – подчеркнул он.

Турция, по его словам, внимательно следит за развитием ситуации. Анкара учитывает потенциальное влияние украинского кризиса на региональную стабильность и свои стратегические интересы.

«Наша задача – быть готовыми к любым сценариям и защищать свои интересы», – подчеркнул министр.