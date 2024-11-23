На встрече с журналистами министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обозначил приоритеты Анкары в Сирии и Ираке. Основное внимание уделено безопасности, борьбе с терроризмом и экономическому сотрудничеству в регионе.

Фидан заявил, что политика США, продолжающих сотрудничать с курдскими формированиями YPG/PKK в Сирии, остается одной из главных угроз для турецкой безопасности.

«Пока Америка поддерживает эти структуры, стратегические проблемы для Турции будут сохраняться», — отметил он. Министр добавил, что Анкара продолжает четко обозначать свою позицию, используя как дипломатические, так и военные рычаги.

Фидан также подчеркнул важность укрепления отношений с Ираком, особенно в рамках экономических проектов, таких как «Дорога развития». Этот проект, по его словам, открывает новые возможности для регионального сотрудничества и стабилизации. Однако для реализации таких инициатив необходимо решение вопросов безопасности, включая борьбу с вооруженными группировками и терроризмом.

Министр указал, что Турция готова поддерживать любые инициативы, способствующие нормализации ситуации в Сирии, включая посредничество Ирака.

«Мы приветствуем усилия по созданию площадок для диалога между Сирией, Турцией и Ираком. Однако пока сотрудничество осложнено действиями сторон, которые не готовы к компромиссу», — заявил Фидан.

Анкара продолжает внимательно следить за ситуацией на своей южной границе.

«Мы готовы к любым сценариям, чтобы обеспечить безопасность и стабильность региона. Турция продолжит бороться с терроризмом и защищать свои национальные интересы», — подытожил Фидан.