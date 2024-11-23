На встрече с журналистами министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прокомментировал возвращение Дональда Трампа на пост президента США. По его мнению, внутренняя политика станет ключевым направлением работы новой администрации, и основное внимание будет уделено миграционным вопросам.

«Миграционная политика — это тот аспект, с которого Трамп может начать свою работу. Для него это наименее затратное политически и экономически направление, как внутри страны, так и за ее пределами», — отметил Фидан.

Министр напомнил о предвыборных обещаниях Трампа, включая борьбу с нелегальной миграцией и ужесточение пограничного контроля.

«Трамп будет активно работать над созданием структурных решений, особенно в отношениях с Мексикой и другими странами Латинской Америки. Это позволит ему показать результаты, не влезая в сложные внешнеполитические конфликты», — пояснил Фидан.

Фидан также затронул проблему, с которой столкнулись демократы в последние годы.

«Для Демократической партии миграционная политика всегда была сложным вопросом. С одной стороны, они опираются на поддержку мигрантов, а с другой — понимают, что неконтролируемый поток создает нагрузку на систему. Поэтому демократы часто пытались принимать меры негласно, чтобы избежать политических рисков», — отметил он.

Министр подчеркнул, что политика Трампа в отношении миграции может оказать влияние на глобальные процессы.

«Реформа миграционной политики не только изменит внутреннюю обстановку в США, но и повлияет на страны, через которые проходят миграционные маршруты. Это вопрос, который затрагивает международные отношения», — добавил он.

Говоря о внешней политике, Фидан отметил, что Трамп может отложить радикальные шаги в геополитике, сосредоточившись на внутренних вопросах. Однако вопросы Украины, Сирии и Ирана, по его мнению, останутся в повестке дня.

«Для Трампа важно сначала укрепить свои позиции дома, а уже потом обращать внимание на внешние вызовы», — заключил министр.