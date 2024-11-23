Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 4-й Международной ярмарке неправительственных организаций (НКО), выразил поддержку решению Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест израильских лидеров, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта.

«Этот смелый шаг МУС — важный сигнал всему миру о том, что даже самые влиятельные должны отвечать за свои действия. Мы призываем все страны, подписавшие Римский статут, исполнить этот ордер», — заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что зверства в Газе нельзя оставлять безнаказанными.

«С начала израильской агрессии более 50 тыс. человек были убиты, сотни тысяч ранены, миллионы остались без дома. Это геноцид, и мировое сообщество обязано действовать», — добавил президент.

Турецкий лидер также раскритиковал двойные стандарты Запада и международных организаций.

«Те, кто постоянно говорит о демократии и правах человека, закрывают глаза на зверства в Газе. Но Турция остается на стороне справедливости и будет продолжать борьбу за права угнетенных», — отметил он.

Президент Эрдоган подчеркнул, что его страна не только поддерживает гуманитарную помощь, но и предпринимает шаги на международной арене. Турция активно сотрудничает с ООН и оказывает поддержку беженцам через агентство UNRWA.

Реджеп Тайип Эрдоган завершил свое выступление призывом к миру и справедливости.

«Независимая Палестина в границах 1967 года с Восточным Иерусалимом как столицей — наша цель. Мы продолжим эту борьбу ради будущих поколений», — заключил он.