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Трамп готовит посланника по войне в Украине
Дональд Трамп рассматривает создание должности специального посланника по российско-украинской войне и хочет назначить на эту роль бывшего посла в Германии Ричарда Гренелла
Трамп готовит посланника по войне в Украине
Ричард Гренелл / Фото: Reuters
23 ноября 2024 г.

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность создания новой должности специального посланника по урегулированию российско-украинской войны и обсуждает назначение на эту роль Ричарда Гренелла. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

Такая должность ранее не существовала, но Трамп, по словам инсайдеров, «серьезно» настроен на ее создание. Однако пока не ясно, согласится ли сам Гренелл занять этот пост.

Гренелл занимал пост посла США в Германии с 2018 по 2020 годы, а также временно исполнял обязанности директора национальной разведки. Сторонники отмечают его опыт в европейской дипломатии, включая его работу по урегулированию конфликта в Косово и Сербии.

На круглом столе Bloomberg в июле Гренелл предлагал идею «автономных зон» как способа разрешения конфликта и выражал несогласие с вступлением Украины в НАТО.

Официальных комментариев от самого Гренелла и Дональда Трампа пока не последовало. Глава пресс-службы Трампа Кэролайн Ливитт также отказалась от комментариев.

После победы на выборах Трамп активно формирует свою администрацию. На пост госсекретаря назначен сенатор Марко Рубио, хотя Гренелл также рассматривался на эту роль.

Кроме того, Трамп предложил создать департамент по эффективности правительства США, который могут возглавить Илон Маск и Вивек Рамасвами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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