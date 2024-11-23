Иностранные банки прекратили обслуживание карт платежной системы UnionPay, выпущенных российским Газпромбанком.

Как передает ТАСС, карты Газпромбанка больше не работают в таких странах, как Турция, Германия, ОАЭ, Таиланд и Венгрия. При попытках снять наличные банкоматы выдают сообщение о технической ошибке или отказываются обрабатывать операции.

В столице Казахстана, Астане, также прекратили обслуживание карт UnionPay Газпромбанка. Банкоматы и терминалы, которые ранее принимали эти карты, больше не поддерживают операции. Кроме того, на сайте Газпромбанка больше недоступна опция оформления карт UnionPay.

21 ноября Газпромбанк оказался под новыми санкциями США. В ответ банк предупредил своих клиентов за границей о возможных проблемах с использованием карт и рекомендовал заранее снимать наличные.

Параллельно крупнейший банк Великобритании HSBC прекратил обработку платежей розничных клиентов из России и Беларуси. Reuters сообщает, что банк порекомендовал клиентам из этих стран искать альтернативные способы проведения транзакций.

Решение стало продолжением выхода HSBC с российского рынка после продажи российского бизнеса в мае 2024 года. Агентство отмечает, что одной из причин ухода иностранных банков из России стали санкции, введенные Западом после 2022 года.

HSBC особенно уязвим к давлению со стороны США, учитывая его историю со штрафами в два миллиарда долларов за нарушение процедур контроля за отмыванием денег в мексиканском подразделении.