Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны Европейского Союза поддержать решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта. Он напомнил, что государства-члены ЕС обязаны выполнять решения суда.

«Это не политическое решение, это решение суда», — подчеркнул Боррель.

Он обратил внимание на разницу в реакции на ордера МУС в отношении президента России Владимира Путина и главы правительства Израиля.

«Когда принималось решение об ордере на арест Путина, многие страны высказывались громко. Сегодня их голоса не слышны», — отметил он.

Боррель также выразил желание, чтобы не только члены ЕС, но и кандидаты на вступление соблюдали решение суда.

«Было бы странно, если страны-кандидаты сделают то, что не сделали действующие члены», — добавил он.

Кроме того, Боррель раскритиковал заявление американского сенатора, пригрозившего санкциями против государств, сотрудничающих с МУС.

«Это невероятно, что США могут вводить санкции против тех, кто сотрудничает с международным судом», — сказал он.

МУС выдал ордеры на арест Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта, обвинив их в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в секторе Газа.

Однако ряд стран ЕС, включая Венгрию, Австрию, Чехию и Германию, выразили несогласие с решением суда и дали понять, что могут его не выполнять.