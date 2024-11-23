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Курская область ищет своих
С августа в российский Красный Крест поступило 6225 заявок на розыск пропавших жителей Курской области
Курская область ищет своих
Красный Крест зарегистрировал 6225 заявок на розыск пропавших жителей Курской области / Фото: Reuters
23 ноября 2024 г.

С августа российский Красный Крест зарегистрировал 6225 заявок на розыск пропавших жителей Курской области, включая одиноких пожилых людей. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Больше всего заявок поступило из Суджанского района. На сегодняшний день удалось восстановить связь или установить судьбу 1253 человек. Среди них 982 гражданских лица и 271 военнослужащий.

В августе Красный Крест сообщал о полутора тысячах заявок на розыск, однако их число продолжает расти.

Тем, кто вернулся в Суджанский район из Украины, оказали помощь и помогли восстановить контакт с близкими.

Ранее уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что в результате переговоров с Украиной в Россию вернулись 46 жителей Курской области, включая 12 детей и одного новорожденного.

Сообщения о перемещении жителей подконтрольных ВСУ территорий Курской области в Сумскую область Украины начали поступать после начала украинской операции в июне. Точное число перемещенных неизвестно.

Неясен и их статус: мирные жители не могут считаться военнопленными, а статус беженцев также вызывает сомнения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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