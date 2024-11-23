В округе Куррам, расположенном в 218 км от Пешавара, снова вспыхнули межплеменные столкновения. Конфликт между суннитскими и шиитскими племенами привел к гибели 35 человек, еще 25 получили ранения.

Как сообщают местные СМИ, вооруженные участники конфликта подожгли дома, магазины и правительственные здания в районах Баган и Бача Кот. Представитель полиции сообщил, что стороны применяют тяжелое и автоматическое оружие. В округе временно закрыты образовательные учреждения.

Есть опасения, что насилие в Курраме, расположенном на границе с Афганистаном, будет нарастать.

Ранее в провинции Хайбер-Пахтунхва произошли теракты, в результате которых погибли 42 человека. В ходе других инцидентов на территории Пакистана были ликвидированы семь боевиков.

В 2023 году число террористических атак в стране продолжает расти. В период с января по октябрь их было зарегистрировано 785. В результате нападений погибли 951 человек, еще 966 получили ранения.

Пакистан обвиняет движение ТТП (пакистанские талибы) в организации атак с территории Афганистана, однако Кабул отвергает эти заявления.

Помимо ТТП, ответственность за нападения часто берет на себя группировка «Освободительная армия Белуджистана», которая требует отделения богатого ресурсами, но отстающего в развитии региона от Пакистана.