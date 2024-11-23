Смертельные атаки на медиков и пациентов в Ливане превысили показатели других конфликтных зон, включая Газу и Украину. ВОЗ сообщает, что с октября 2023 года по ноябрь 2024-го 47% нападений на объекты здравоохранения в Ливане привели к гибели людей. Это 65 из 137 зафиксированных инцидентов.

Для сравнения, в среднем по другим регионам мира, охваченным вооруженными конфликтами, смертность при нападениях на медучреждения составляет 13,3%. На оккупированной палестинской территории этот показатель достигает 9,6%.

По данным Системы мониторинга нападений на объекты здравоохранения (СМНЗ), в Ливане за этот период погибли 226 и были ранены 199 человек, включая медиков и пациентов.

Представитель ВОЗ в Ливане доктор Абдинасир Абубакар назвал ситуацию в стране «крайне тревожной» и подчеркнул, что нападения на объекты здравоохранения нарушают международное гуманитарное право. Он отметил, что такие действия не только лишают граждан возможности получать помощь, но и подрывают систему здравоохранения в долгосрочной перспективе.

Частота нападений с начала эскалации в сентябре 2024 года выросла. Работа 15 из 153 больниц в стране полностью остановлена или ограничена. Например, в провинции Эн-Набатии утрачено 40% коечного фонда.

ВОЗ подчеркнула, что разрушения в здравоохранении вызывают «эффект домино», усугубляя кризис.

«Смерть медиков и разрушение больниц парализуют систему, оставляя людей без лечения, вакцинации и базовой медицинской помощи. Это приводит к долгосрочным человеческим потерям, которые сложно оценить количественно», — подчеркнул Абубакар.

Глава Регионального бюро ВОЗ д-р Ханан Балхи также выразила обеспокоенность: «Подобные действия нарушают права человека и международное право. Это не должно стать новой нормой ни в Ливане, ни в других странах».

За указанный период ВОЗ зарегистрировала в 13 странах и территориях мира 1246 атак на объекты здравоохранения. В результате погибли 730 человек, еще 1255 были ранены. Ливан оказался одной из наиболее пострадавших стран.