Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что тысячи северокорейских военных, уже находящихся в России, готовы участвовать в боевых действиях против Украины.

По словам Остина, военнослужащие КНДР прошли интеграцию в российские подразделения и завершили подготовку к ведению боевых операций.

Источники украинских спецслужб рассказали CNN, что северокорейские солдаты также были замечены в оккупированном Мариуполе. Пока неизвестно, какую задачу они выполняют, но, по данным источников, они носят российскую форму, живут в отдельных казармах и получают снабжение отдельно от российских войск.

Также сообщается, что в Курской области северокорейский генерал получил ранения при ракетном ударе ВСУ по российскому командному пункту. Его состояние неизвестно. Эту информацию ранее публиковало американское издание The Wall Street Journal.

В то же время оперативно-тактическая группировка ВСУ «Харьков» опровергла появившиеся в телеграм-каналах сообщения о присутствии северокорейских военных в Харьковской области. Военные назвали их недостоверными.

Ранее южнокорейская разведка сообщала, что Россия перебросила в Курскую область около 10 тыс. военнослужащих КНДР, часть из которых уже участвовала в боевых действиях против Украины.