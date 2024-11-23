«Хезболла» нанесла серию ударов по северу Израиля, использовав ракеты и беспилотники-камикадзе. Обстрелам подверглись три военные базы, город Сафед и несколько населенных пунктов.

Согласно заявлению движения, атака началась с запуска ракет по базе ВМС Израиля «Стелла Марис», расположенной вблизи города Хайфа, в 35 километрах от ливанской границы. Под огнем оказались и техническая база ВВС Израиля, а также военная база «Шарага», командный центр бригады «Голани».

Мишенью атак также стали израильские позиции на оккупированных Голанских высотах. Одновременно ракеты и дроны поразили два населенных пункта на севере Израиля и город Сафед.

«Хезболла» заявила, что атаковала шесть израильских подразделений на севере Израиля и 17 на юге Ливана. В пригороде Сура произошло столкновение повстанцев с израильскими военными. В поселках Хыям и Шема на юге Ливана были уничтожены два израильских танка «Меркава».

По данным Минздрава Ливана, с начала эскалации войны жертвами израильских атак стали 3645 человек, среди них 905 женщин и детей. Еще 15 355 человек получили ранения. Среди погибших — 214 медиков, сообщает Минздрав.

Из-за обстрелов свои дома были вынуждены покинуть более 1,4 млн человек, из них 610 тыс. мигрировали в Сирию.

Напряженность на границе обострилась 8 октября 2023 года, после начала масштабной израильской операции в секторе Газа. С тех пор «Хезболла» и Израиль регулярно обмениваются ударами. В конце сентября 2024 года израильская армия начала «интенсивные наземные атаки» на инфраструктуру «Хезболлы» в южном Ливане.

Ливанское правительство заявляет, что последствия израильских атак подрывают возможности страны для восстановления и защиты гражданского населения.