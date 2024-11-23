Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Украина может запускать французские ракеты большой дальности по российской территории, если это соответствует «логике самообороны». Об этом он сообщил в интервью BBC.

«Принцип установлен. Наши послания президенту Зеленскому были хорошо восприняты», — цитирует министра BBC. При этом Барро не уточнил, были ли французские ракеты уже использованы ВСУ для ударов по территории России.

Барро подчеркнул, что Париж не видит «красных линий» в вопросе поддержки Украины. Отвечая на вопрос, рассматривается ли участие французских войск в боевых действиях, министр заявил, что Франция «не исключает ни одного варианта».

«Мы будем поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как необходимо. Почему? Потому что на карту поставлена наша безопасность. Каждый раз, когда российская армия продвигается на один квадратный километр, угроза становится на один квадратный километр ближе к Европе», — заявил Барро.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что Москва в ответ на удары ВСУ по Курской и Брянской областям испытала новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник». Путин также заявил, что Россия нанесла удар по объекту оборонного комплекса в Днепре с использованием баллистической ракеты «в безъядерном гиперзвуковом оснащении».