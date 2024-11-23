Украина потеряла более 40% территории, захваченной в Курской области в начале наступления в августе, сообщил источник в Генштабе ВСУ в интервью Reuters.

Собеседник агентства уточнил, что из 1376 квадратных километров, которые ВСУ контролировали на пике продвижения, под их управлением остается около 800 квадратных километров. Это сокращение связано с усилением контратак российских войск.

«Мы будем удерживать эту территорию так долго, как это будет целесообразно с военной точки зрения», — отметил представитель ВСУ. Он также сообщил, что в Курской области Россия развернула около 59 тысяч военнослужащих с момента начала операции украинских сил.

Согласно подсчетам «Медузы», к середине ноября Украина контролировала около 650 квадратных километров в регионе.

Украинские войска вошли на территорию Курской области 6 августа. В первые дни наступления украинские власти не делали официальных заявлений о ходе операции. Однако уже 12 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что под контролем ВСУ находится около 1000 квадратных километров российской территории.

К концу августа эта цифра возросла почти до 1300 квадратных километров, но с тех пор территория контроля стала постепенно сокращаться.