Израильский авиаудар по жилому кварталу в центральной части Бейрута привел к гибели 15 человек и ранению 63, сообщает Национальное информационное агентство Ливана (NNA) в субботу. Удар произошел рано утром, разрушив восьмиэтажный многоквартирный дом в районе Баста аль-Фавка и заставив жителей города проснуться от мощного взрыва.

Израильские военные использовали бомбы, которые пробивают подземные сооружения перед детонацией. В результате образовалась огромная воронка, а запах взрывчатых веществ сохранялся в воздухе в течение нескольких часов.

По данным источников AFP в службах безопасности, на объект было сброшено от четырех до шести бомб.

Спасательные работы продолжались утром. На месте происшествия использовались экскаваторы для расчистки завалов, в то время как жители района собирались вокруг разрушенного здания в поисках своих близких.

«Удар был такой силы, что казалось, будто здание обрушится нам на головы», – рассказал AFP 60-летний Самир, живущий напротив разрушенного дома. Он добавил, что вместе с семьей был вынужден в спешке покинуть свой дом еще до рассвета.

После удара по району Баста аль-Фавка израильские силы также атаковали южные пригороды Бейрута, известные как Дахия.

Это уже четвертый израильский авиаудар по центральной части Бейрута за последнюю неделю. Основные удары израильских ВВС были сосредоточены на Дахии. Удар же по Бейруту стал одним из самых разрушительных.

По данным министерства здравоохранения Ливана, с октября 2023 года число погибших в результате израильских военных действий в Ливане достигло 3645 человек, а раненых — 15 355.