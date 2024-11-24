Северокорейские военные специалисты прибыли в Мариуполь — украинский город, с 2022 года оккупированный ВС РФ. Еще ряд подразделений были замечены на востоке Харьковской области Украины. Так утверждает CNN со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.

По данным источника, военные из КНДР прибыли в Мариуполь в российской форме, но действуют отдельно от российских подразделений, которым оказывают поддержку. В отличие от других иностранных бойцов, интегрированных в российские части, северокорейские военные живут обособленно, имея отдельное жилье и ресурсы.

Собеседник CNN отметил, что цель прибытия корейцев в Мариуполь пока остается не вполне ясной.

Северокорейские подразделения были также замечены в Харьковской области, что подтвердил Евгений Романов, пресс-секретарь командования ВСУ в этом регионе. По данным украинских источников, северокорейские войска формируют отдельные боевые группы и готовятся к штурмовым операциям в условиях ухудшения погоды.

«Они ждут ухудшения погоды, потому что для противника это самое подходящее время для начала штурмовых операций», — заявил в эфире украинского телевидения Назарий Кишак, который возглавляет объединенное подразделение 153-й отдельной механизированной бригады.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Северная Корея отправила на помощь России до 12 тыс. солдат. Южнокорейская разведка подтвердила эти данные. Большинство из них уже участвуют в боях, включая операции в Курской области.

В июне президент РФ Владимир Путин заключил с Ким Чен Ыном договор о стратегическом партнерстве, который включает обязательство о взаимной военной поддержке.