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Северокорейских военных нашли в Мариуполе
Солдаты Северной Кореи, вероятно, уже находятся на контролируемой РФ территории Украины — в Мариуполе и Харьковской области
Северокорейских военных нашли в Мариуполе
Кадр из видеосъемки предположительного получения солдатами КНДР экипировки на российской учебной базе / Фото: пресс-служба Украинского центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности / Others
24 ноября 2024 г.

Северокорейские военные специалисты прибыли в Мариуполь — украинский город, с 2022 года оккупированный ВС РФ. Еще ряд подразделений были замечены на востоке Харьковской области Украины. Так утверждает CNN со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.

По данным источника, военные из КНДР прибыли в Мариуполь в российской форме, но действуют отдельно от российских подразделений, которым оказывают поддержку. В отличие от других иностранных бойцов, интегрированных в российские части, северокорейские военные живут обособленно, имея отдельное жилье и ресурсы.

Собеседник CNN отметил, что цель прибытия корейцев в Мариуполь пока остается не вполне ясной.

Северокорейские подразделения были также замечены в Харьковской области, что подтвердил Евгений Романов, пресс-секретарь командования ВСУ в этом регионе. По данным украинских источников, северокорейские войска формируют отдельные боевые группы и готовятся к штурмовым операциям в условиях ухудшения погоды.

«Они ждут ухудшения погоды, потому что для противника это самое подходящее время для начала штурмовых операций», — заявил в эфире украинского телевидения Назарий Кишак, который возглавляет объединенное подразделение 153-й отдельной механизированной бригады.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Северная Корея отправила на помощь России до 12 тыс. солдат. Южнокорейская разведка подтвердила эти данные. Большинство из них уже участвуют в боях, включая операции в Курской области.

В июне президент РФ Владимир Путин заключил с Ким Чен Ыном договор о стратегическом партнерстве, который включает обязательство о взаимной военной поддержке.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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