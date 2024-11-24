Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган заявил о готовности расширения сотрудничества в ряде областей, особенно в расширении объемов торговли между двумя странами.

Турецкий лидер также отметил, что Турция продолжает прилагать усилия для прекращения напряженности в регионе и остается приверженной к работе над разрешением конфликтов.