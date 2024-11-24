ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Президент Эрдоган созвонился с Владимиром Путиным
Президенты Турции и РФ провели телефонный разговор, обсудив двустороннее сотрудничество и мирные процессы
Президент Эрдоган созвонился с Владимиром Путиным
Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: TRT Haber / Others
24 ноября 2024 г.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган заявил о готовности расширения сотрудничества в ряде областей, особенно в расширении объемов торговли между двумя странами.

Турецкий лидер также отметил, что Турция продолжает прилагать усилия для прекращения напряженности в регионе и остается приверженной к работе над разрешением конфликтов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us