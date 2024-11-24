24 ноября 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Известная американская фотограф Нан Голдин открыла выставку в Берлине пламенной речью против Израиля
Известная американская фотограф и активистка Нан Голдин открыла свою выставку в Берлине, осудив войну Израиля в Газе и раскритиковав Германию за игнорирование антимусульманской ненависти. #Израиль #Германия #НанГолдин #фотограф #выставка #Берлин #Газа #Палестина
Известная американская фотограф Нан Голдин открыла выставку в Берлине пламенной речью против Израиля / Others
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