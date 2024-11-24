29 ноября Иран проведет переговоры по своей ядерной программе с представителями трех европейских стран — Франции, Германии и Великобритании. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Ирана. Решение о встрече принято спустя несколько дней после того, как МАГАТЭ приняла резолюцию против Ирана.

В ответ на резолюцию, предложенную Великобританией, Францией, Германией и США, иранское правительство заявило о запуске новых передовых центрифуг для обогащения урана.

По информации японского агентства Kyodo, встреча состоится в швейцарской Женеве.

Высокопоставленный иранский чиновник подтвердил, что встреча пройдет в пятницу, добавив: «Тегеран всегда считал, что ядерный вопрос должен решаться дипломатическим путем. Иран никогда не покидал переговоров».

Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багхаи сообщил, что в переговорах примут участие заместители министров иностранных дел Ирана, Франции, Германии и Великобритании. В повестке значатся как региональные вопросы, так и обсуждение ядерной программы. Точное место проведения встречи официальными источниками не разглашается.

«На переговорах будут обсуждаться различные региональные вопросы, включая проблемы Палестины, Ливана, а также ядерный трек», — отметил Багхаи.

Напомним, что в 2018 году администрация Дональда Трампа вышла из ядерной сделки 2015 года (заключенной при президентстве Барака Обамы, с шестью крупными державами и вновь ввела санкции против Ирана. В ответ Тегеран нарушил ограничения сделки, начав накапливать запасы обогащенного урана, увеличивать его чистоту и устанавливать продвинутые центрифуги.

Попытки администрации Джо Байдена возобновить сделку через непрямые переговоры не увенчались успехом. Тем не менее сам Трамп в ходе предвыборной кампании в сентябре заявил: «Мы должны заключить сделку, потому что последствия ее отсутствия катастрофичны».