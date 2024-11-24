Граничащая с оккупированными РФ еще с 2014 года территориями Украины Ростовская область может оказаться под ударами ВСУ. Такие возможности теперь есть у украинской армии, которая использует западные дальнобойные ракеты без прежних ограничений.

Анализ карты, составленной американским Институтом изучения войны (ISW), указывает на около 200 потенциальных целей, находящихся в пределах досягаемости американских ракет ATACMS (дальность до 300 км) и британских Storm Shadow (до 250 км). Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Согласно материалу, в список целей входят аэродромы, склады боеприпасов, командные пункты, полигоны и арсеналы. В Ростовской области, которая играет ключевую роль в переброске войск и техники к линии фронта, сосредоточено значительное количество таких объектов.

Аэродромы в Миллерово и Морозовске ранее уже становились целями БПЛА. Ростовская область, являющаяся важным узлом военной инфраструктуры, рискует стать ключевой мишенью в рамках новой фазы конфликта, отмечают эксперты.

По мнению аналитика ISW Джорджа Барроса, карта отражает лишь часть возможных целей, которые Киев может выбирать, руководствуясь разведданными. Используя информацию партнерских разведслужб, украинская сторона способна наносить удары по движущимся объектам. Баррос отмечает, что уничтожение командного пункта может нарушить организацию ряда подразделений на несколько дней.

Назначенный недавно врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отреагировал на возможную угрозу усилением мер безопасности. Он поручил проверить состояние укрытий, организовать эвакуационные учения и наладить взаимодействие с военными для контроля воздушного пространства.

Ранее, 19 ноября, Украина впервые применила ракеты ATACMS для удара по оружейному складу под Брянском. По утверждению Минобороны РФ, ущерб от атаки был ограничен пожаром, вызванным «падением обломков», а Пентагон сообщил, что две из восьми ракет удалось перехватить.

21 ноября британские Storm Shadow, как сообщалось, были использованы для удара по командному пункту «Север» в Курской области. Украинские источники сообщили о гибели 18 военнослужащих. Среди пострадавших оказались не только офицеры Южного и Восточного военных округов, но и трое военнослужащих из Северной Кореи. Российские власти не подтвердили эти данные.