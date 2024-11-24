Украина может применять дальнобойные ракеты SCALP, поставленные Францией, для ударов по объектам на территории России «в рамках права на самооборону», заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью «Би-би-си». Он не уточнил, были ли эти ракеты уже использованы в таком качестве.

Министр также выразил мнение, что западные страны не должны ограничивать поддержку Украины так называемыми «красными линиями». На вопрос о возможной отправке французских войск в зону конфликта Барро ответил, что «ничто не исключено».

«Мы будем оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется, и в любом объеме, потому что это связано с нашей собственной безопасностью. Каждый метр продвижения российской армии приближает угрозу к Европе», — заявил глава французского МИД.

Барро также отметил, что Франция поддерживает идею приглашения Украины в НАТО и работает над тем, чтобы склонить других членов альянса к этому шагу.

Заявление министра вызвало реакцию российского МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Франция, разрешая использование ракет SCALP для ударов по российской территории, не столько помогает Украине, сколько «добивает» ее.

SCALP представляют собой французский аналог британских дальнобойных ракет Storm Shadow, на использование которых Лондон ранее уже дал Украине разрешение — вскоре после аналогичного шага США в отношении американских ATACMS.

В начале 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон в одном из заявлений допустил возможность отправки французских войск в Украину, также, как и Барро на этой неделе, подчеркнув, что Париж не исключает ни одного сценария. Однако он уточнил, что такой шаг будет зависеть от развития ситуации на месте и коллективных решений союзников по НАТО.