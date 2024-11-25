Советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн заявил о возможности выхода США из посреднической роли в переговорах между Израилем и Ливаном. По его словам, соглашение должно быть достигнуто в ближайшие дни.

Израильский телеканал Channel 13 сообщил, что это предупреждение было передано послу Израиля в Вашингтоне Майклу Герцогу. Хохштейн отметил, что если переговоры не завершатся успехом, США перестанут выступать посредником.

По данным источников, высокопоставленный представитель Израиля признал, что переговоры проходят с большими трудностями.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила получение сообщения от Хохштейна. Однако неясно, отражает ли оно официальную позицию США или служит инструментом давления на участников переговоров. Вечером Нетаньяху провел консультации по предложению о перемирии.

В интервью ливанскому телеканалу LBCI TV Хохштейн опроверг слухи о том, что Израиль дал ему право свободно продвигать соглашение.

Амос Хохштейн 19 и 20 ноября посетил Ливан для обсуждения условий перемирия. Затем он отправился в Израиль, где провел встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галантом. Однако итоги этих встреч остались засекреченными.

Ранее в Бейруте Хохштейн сообщал, что в переговорах удалось достичь определенного прогресса.