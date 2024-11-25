Казахстан изучает возможность увеличения объемов транспортировки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Сейчас этот маршрут используется для поставок 1,5 млн тонн нефти в год.

Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев во время правительственного часа в Мажилисе. По его словам, рост добычи нефти и запуск новых морских проектов требуют создания дополнительных маршрутов транспортировки.

Министерство энергетики совместно с АО «КазМунайГаз» и другими партнерами активно работает над развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута.

«Направление Баку-Тбилиси-Джейхан является одним из перспективных, так как есть заинтересованность в развитии и в планомерном увеличении объемов поставок казахстанской нефти в данном направлении как с нашей стороны, так и со стороны азербайджанских партнеров», — отметил министр.

На 2024 год запланировано 1,5 млн тонн поставок через этот трубопровод. В то же время изучаются варианты увеличения объемов до 20 млн тонн в год.