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Нефтяные амбиции Казахстана
Казахстан планирует увеличить поставки нефти через нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан с 1,5 до 20 млн тонн в год
Нефтяные амбиции Казахстана
Казахстан планирует увеличить поставки нефти / Фото: AA
25 ноября 2024 г.

Казахстан изучает возможность увеличения объемов транспортировки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Сейчас этот маршрут используется для поставок 1,5 млн тонн нефти в год.

Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев во время правительственного часа в Мажилисе. По его словам, рост добычи нефти и запуск новых морских проектов требуют создания дополнительных маршрутов транспортировки.

Министерство энергетики совместно с АО «КазМунайГаз» и другими партнерами активно работает над развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута.

«Направление Баку-Тбилиси-Джейхан является одним из перспективных, так как есть заинтересованность в развитии и в планомерном увеличении объемов поставок казахстанской нефти в данном направлении как с нашей стороны, так и со стороны азербайджанских партнеров», — отметил министр.

На 2024 год запланировано 1,5 млн тонн поставок через этот трубопровод. В то же время изучаются варианты увеличения объемов до 20 млн тонн в год.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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