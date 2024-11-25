В Калуге в результате атаки беспилотников загорелось промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По словам Шапши, в ночь на 25 ноября над городом было сбито восемь беспилотников. Обломки одного из них стали причиной пожара на территории предприятия. Название объекта губернатор не уточнил. Позже он сообщил, что возгорание удалось потушить. По предварительным данным, пострадавших нет.

Тем временем, телеграм-каналы «Осторожно, новости» и Baza предполагают, что пожар мог начаться на резервуаре нефтеперерабатывающего завода или на калужском приборостроительном заводе «Тайфун». Официальных подтверждений этим данным пока нет. В интернете появились видео, якобы снятые на месте происшествия.

Позже губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил об объявлении ракетной угрозы в регионе. Он призвал жителей укрыться в безопасных местах.

«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — писал он в своем телеграм-канале.

Информация о последствиях ракетной угрозы в Курской области пока не поступала.