Администрация избранного президента США Дональда Трампа планирует активно включиться в переговоры Москвы и Киева после 20 января 2025 года, когда пройдет инаугурация. Об этом заявил Майк Уолтс, будущий советник Трампа по национальной безопасности.

По его словам, новый состав Белого дома первоначально сосредоточится на создании основы для восстановления диалога между Киевом и Москвой. В последний раз стороны вели мирные переговоры при посредничестве Турции в марте 2022 года.

Уолтс подчеркнул: вовлечение европейских союзников в мирный процесс будет одной из «ключевых целей» администрации.

«Все наши союзники и партнеры должны разделить это бремя», — подчеркнул чиновник.

Эта позиция перекликается с обещаниями Трампа в ходе предвыборной кампании выступить посредником в урегулировании конфликта в Украине в случае избрания и положить конец войне за 24 часа.

Однако и Россия, и Украина не очень доверяют заявлениям Трампа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что обещания республиканца положить конец войне должны быть подкреплены «конкретными действиями». Сохраняется скептицизм и внутри США: сенатор от Южной Дакоты Майк Раундс усомнился в возможности прямых переговоров между Москвой и Киевом, учитывая полярные позиции двух сторон.

Тем не менее, 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский выразил осторожный оптимизм по поводу возможности достижения мира в 2025 году. Он подтвердил готовность Украины рассмотреть предложения от различных мировых лидеров, включая избранного президента Трампа.

«Я думаю, что мы увидим эти предложения в январе, и я верю, что есть шанс закончить эту войну в следующем году», — заявил Зеленский. Он подчеркнул, что любая мирная структура должна соответствовать Уставу ООН и иметь широкую международную поддержку, особенно со стороны стран Глобального Юга.