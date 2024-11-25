В ночь на 25 ноября недалеко от аэропорта Вильнюса разбился грузовой самолет DHL, что привело к гибели как минимум одного человека и ранениям еще двоих, сообщили литовские власти. Оба погибших — члены экипажа упавшего борта. Инцидент произошел около 3:30 утра по местному времени вблизи жилого дома на улице Жирню.

Самолет Boeing 737, эксплуатируемый авиакомпанией Swift Air и арендованный DHL, следовал рейсом из Лейпцига. Воздушное судно упало рядом с жилым домом, вызвав пожар. Спасатели успели эвакуировать остальных жителей дома, всего три семьи (12 человек). Никто из жителей не пострадал.

В результате крушения двое членов экипажа были госпитализированы, один из них впоследствии скончался. Четвертый член экипажа числится пропавшим без вести, его поиски продолжаются. На месте происшествия задействованы более 20 экипажей полиции и значительные силы спасательных служб.

По предварительной информации, крушение могло быть вызвано взрывом литиевых аккумуляторов на борту, сообщают литовские СМИ. Это предположение совпадает с данными, опубликованными The Washington Post 4 ноября, где упоминалось о попытках России организовать пожары на грузовых самолетах в аэропорту Лейпцига.

Согласно этим данным, воспламеняющиеся устройства, замаскированные под электрические массажеры, могли отправляться из Европы через почтовую компанию DHL. Ранее, в июле, пожары произошли на складах DHL в Бирмингеме и Лейпциге. Специалисты продолжают выяснять причины катастрофы и проверяют связь с предыдущими инцидентами, связанными с перевозкой литиевых аккумуляторов.

Кроме того, СМИ напомнили заявления финских и эстонских властей о том, что Россия блокирует GPS сигналы в районе Балтийского моря. В Москве эти обвинения отрицают.

Аэропорт Вильнюса продолжает работу, однако часть рейсов задержана в связи с ликвидацией последствий аварии. Улица Жирню частично перекрыта, доступ к месту происшествия ограничен.