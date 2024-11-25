В ночь на понедельник израильская армия начала рейд в городе Ябад к югу от Дженина на оккупированном Западном берегу. В результате потасовки были убиты два палестинца.

По данным Минздрава Палестины, жертвами стали 13-летний Мухаммад Хамаршех и 20-летний Ахмад Зейд, которые получили огнестрельные ранения в ходе столкновений с израильскими военными.

Как сообщает официальное палестинское агентство WAFA, израильская армия вторглась в Ябад с восточного направления. В результате начались столкновения между солдатами и местными жителями. Военные применили боевые патроны, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Оба пострадавших были доставлены в больницу, где вскоре скончались.

Ситуация на оккупированном Западном берегу остается крайне напряженной на фоне продолжающегося вторжения Израиля на Газу. По данным палестинского Минздрава, с начала конфликта на Западном берегу израильские военные, а также агрессивные еврейские поселенцы убили 797 палестинцев, еще более 6450 получили ранения.

Международный суд ООН в июле вынес консультативное заключение, признающее израильское присутствие на палестинских территориях оккупацией. Инстанция потребовала от Тель-Авива вывести все поселения с Западного берега и из Восточного Иерусалима, поскольку их присутствие противоречит всем международным резолюциям ООН о создании двух государств.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), за последний год израильские военные убили 165 палестинских детей на Западном берегу. В большинстве случаев израильские солдаты стреляли прямо в голову или верхнюю часть тела.

Последним инцидентом стала смерть 11-летнего Абдаллы Хаваша, застреленного за бросок камня в бронеавтомобиль в Наблусе. УВКПЧ подчеркивает, что ребенок не представлял реальной угрозы израильским военным.

С начала войны на Газу израильские силы арестовали более 11400 палестинцев, сообщают правозащитники. Только за последние дни было задержано 18 человек в разных районах Западного берега.

Эскалация насилия продолжается на фоне празднования в Израиле Симхат Тора, что вызывает дополнительные опасения по поводу дальнейшей напряженности в регионе.