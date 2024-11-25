Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани заявил, что Израиль угрожает Ираку под ложными предлогами. Об этом он сообщил во время выступления в Багдаде, отметив рост напряженности в регионе.

«Сионистское образование (Израиль) угрожает на основе ложных и недействительных предлогов. Мы не позволим использовать Ирак в качестве плацдарма для атак», — подчеркнул глава правительства.

Ас-Судани призвал Израиль отказаться от расширения зоны боевых действий. Он также поручил Министерству иностранных дел Ирака вынести вопрос об угрозах Израиля на обсуждение в международные организации.

Ранее министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн сообщил, что страна получила письмо с угрозами от Израиля. Однако он отметил, что это не обязательно приведет к военному конфликту.

Израиль обвиняют в намерении атаковать позиции поддерживаемых Ираном шиитских группировок на территории Ирака. В свою очередь, представители этих групп периодически заявляют о нападениях на израильские объекты.