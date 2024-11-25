В российскую армию завербовали сотни йеменцев для участия в войне в Украине. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на заявления самих наемников.

Как утверждается, вербовка началась еще в июле этого года. Йеменцам якобы обещали работу в России с высокой зарплатой и предоставлением гражданства. Вербовкой занималась компания, связанная с хуситами. Однако, по словам собеседников издания, после прибытия в Россию их заставляли подписывать контракты с Министерством обороны и отправляли на фронт.

Один из завербованных Набиль рассказал изданию, что прибыл в Россию вместе с группой из 200 человек. Их заманили обещаниями работы в сферах безопасности и инженерного дела. По его словам, он планировал заработать деньги и закончить учебу, но оказался на фронте, несмотря на отсутствие военной подготовки у многих из его группы.

Другой йеменец Абдулла сообщил, что ему обещали выплату в 10 тыс. долларов и ежемесячную зарплату в две тысячи долларов за работу на производстве беспилотников. Однако после приезда в Москву его с другими йеменцами отправили на объект под Москвой. Затем их якобы заставили подписать контракты и отвезли к границе с Украиной.

Абдулла утверждает, что многие из его группы погибли в Украине. Он называет тех, кто их завербовал, «мошенниками, торгующими людьми».

Сообщения о сотрудничестве России с йеменскими хуситами появлялись и ранее. По данным CNN, в июле Россия планировала поставить хуситам ракеты и военную технику, но отказалась от этих планов из-за предостережений Саудовской Аравии. Источники агентства Reuters утверждали, что Россия через посредничество Ирана вела переговоры с хуситами о поставках противокорабельных крылатых ракет П-800 «Оникс».