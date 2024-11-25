Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер в интервью CBS заявил, что политика новой администрации Трампа станет определяющим фактором для войны в Украине и глобальной стабильности.

Макмастер подчеркнул, что конфликт в Украине уже давно перестал быть локальным.

«Это не просто региональная война, а часть борьбы с осью агрессоров, стремящихся разрушить существующий мировой порядок», — отметил он.

Он обратил внимание на ключевые аспекты: участие северокорейских солдат в войне в Европе, помощь Китая в поддержании военной мощи России и поставки оружия из Ирана. По его словам, такие действия превращают войну в Украине в глобальное противостояние.

Макмастер также выразил обеспокоенность в связи с кадровыми решениями Трампа, включая назначения сенатора Марко Рубио и Джей Ди Вэнса, которые не проявляют сильной поддержки Украины.

«Это наносит психологический удар украинцам, для которых важна уверенность в поддержке со стороны США», — заявил он.

Тем не менее, Макмастер отметил, что Трамп, несмотря на свой стиль, умеет слушать советников и адаптировать свое мнение.

«Я уверен, что он прислушается к рекомендациям и сможет оценить глобальную важность конфликта в Украине», — добавил он.

По мнению Макмастера, ближайшие месяцы станут критически важными для формирования внешнеполитической стратегии США. От подхода новой администрации Трампа будет зависеть не только будущее Украины, но и сохранение стабильности в мире.