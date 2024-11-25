Украинский конфликт вступил в критическую фазу: многочисленные публикации в западных СМИ свидетельствуют о резком падении боевого духа украинских войск на фоне усиления наступательных действий России. The Economist пишет об истощении, участившихся случаях дезертирства и о системных проблемах, с которыми сталкивается украинская армия.

По данным издания, ранее локализованный очаг боевых действий в селе Работино в Донецкой области теперь распространился на всю линию фронта. Украинские силы испытывают беспрецедентное давление: российская армия методично продвигается вперед самыми активными темпами с февраля 2022 года.

Газета отмечает: Россия использует преимущества в ресурсах и гибкость в выборе стратегии, особенно на фоне победы на выборах Дональда Трампа, обещающего положить конец конфликту. Украинские официальные лица опасаются, что масштабное наступление на Запорожье может нанести еще один сокрушительный удар.

The Economist отмечает, что нехватка личного состава и низкая эффективность мобилизационной кампании вынуждают Киев полагаться на плохо подготовленных новобранцев, что подрывает боеспособность.

Украинские солдаты выражают глубокое разочарование как войной, так и методами командования. Один из военных в интервью изданию признался: «В 2022 году я был готов рвать русских зубами. Теперь мне уже все равно». Растущее число случаев дезертирства подчеркивает сложность поддержания сплоченности на фоне непрекращающегося давления, отмечает газета.

Усиливаются опасения, что Украина может утратить способность к эффективной обороне с приближением зимы. Перспектива значительных территориальных потерь становится все более реальной, в то время как Киев сталкивается с колоссальной задачей — восстановить свою армию и вернуть доверие изнуренных солдат.

CNN сообщает, что наиболее критическая ситуация сложилась в ключевом городе Покровске — украинские войска готовятся к скорому штурму, сталкиваясь с нехваткой подкреплений. Командиры сообщают о росте числа дезертиров среди недавно мобилизованных солдат, многие из которых были призваны против своей воли и оказались не готовы к реальности войны.