Дональд Трамп стремится возродить свой подход «‎Искусство заключения сделок‎» и нацелен на установление мира во всем мире, пишет Politico со ссылкой на чиновников из команды республиканца. Однако издание отмечает: шансов на то, что инициативы Трампа по примирению России и Украины, Израиля и Палестины найдут отклик у воюющих сторон, крайне малы. Вот три ключевых изменения на мировой арене, которые делают выполнение обещаний Трампа гораздо более трудным.

Россия эскалирует войну в Украине

Обещание Трампа завершить войну в Украине «‎‎за 24 часа» сталкивается с серьезным препятствием, причем как со стороны Киева, так и со стороны Москвы. Украинская сторона выступает против мира за счет территориальных уступок. Россию же подход Трампа в целом устраивает, однако Москва хочет выторговать себе не только те территории, которые российская армия успела занять за прошедшие 2,5 года войны, но и всю Донецкую и Луганскую область в их административных границах. Несмотря на прежнюю позицию Трампа, республиканцы по-прежнему имеют сильных сторонников Украины, таких как сенатор Марко Рубио, которые могут помешать любой уступке России на ранних этапах, отмечает Politico.

Израиль против уступок и хочет аннексировать Газу

По данным Washington Post (WP), Трамп еще в октябре выразил поддержку военным планам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Газе и Ливане. Однако возможное стремление Нетаньяху к аннексии Западного берега может затянуть конфликт, отсрочив нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией и усугубив региональную нестабильность.

Администрация Трампа предпочла закрыть глаза, когда в 2019 году Нетаньяху объявил о планах аннексировать долину реки Иордан (часть Западного берега вдоль Мертвого моря). Трамп перенес посольство США в Иерусалим и признал оккупированные Голанские высоты израильской территорией (несмотря на противодействие со стороны ООН и всего международного сообщества).

На этот раз Трамп также вряд ли вмешается и остановит Израиль от аннексии Западного берега.

Ядерная программа Ирана продолжает развиваться

Иран теперь гораздо ближе к созданию ядерного оружия, чем в 2018 году, когда Трамп вышел из ядерной сделки. Несмотря на планы по восстановлению санкций, усиливающееся стремление Тегерана к ядерному оружию, усугубленное недавними атаками Израиля, может оставить Трампа с ограниченными вариантами воздействия на амбиции Ирана.