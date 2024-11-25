Украина утратила более 40% территории, захваченной в Курской области РФ в ходе неожиданной операции в августе, пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в украинском Генштабе. По его словам, это произошло в результате контратаки российских войск, которые за последние недели значительно продвинулись в этом регионе.

Источник Reuters отмечает: Россия перебросила в Курскую область около 59 тыс. военных, чтобы остановить продвижение Киева. Кроме того, по данным украинской стороны, в октябре около 11 тыс. северокорейских военнослужащих прибыли в Курскую область для поддержки России. Однако основная их часть завершает подготовку и еще не приступила к боевым действиям. Потому говорить, что успехи российских военных в Курской области связаны с появлением подкрепления из КНДР, нельзя.

Августовская операция украинских сил в Курской области стала неожиданностью для Москвы, потому Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли захватить масштабный участок российской территории, отмечает Reuters.

«На пике наступления мы контролировали около 1376 кв. км. Сейчас эта территория значительно сократилась, — сообщил источник агентства. — Сейчас мы удерживаем примерно 800 кв. км и будем защищать их, пока это оправдано с военной точки зрения».

Киев планировал использовать операции в Курской области как стратегический шаг: отвлечь российские силы с востока Украины, замедлить их наступление и усилить свои позиции в возможных мирных переговорах. Однако Россия продолжила наступать в Донецкой области, значительно усилив атаки по приграничным областям Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил убежденность, что главная цель Владимира Путина — захватить Донбасс и вытеснить украинские войска из Курской области к январю.

«Для Путина важно вытеснить нас из Курской области к 20 января, — заявил Зеленский, упоминая дату инаугурации Дональда Трампа. — Он хочет показать, что контролирует ситуацию».

На востоке Украины российские войска за последние месяцы также значительно продвинулись. В районе Курахово Донецкой области они продвигаются на 200–300 метров в день, что угрожает важному логистическому узлу Покровску.