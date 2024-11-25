Президент РФ Владимир Путин подписал закон об облегчении долговой нагрузки для граждан, вступающих в армию для участия в боевых действиях в Украине. По новому закону, власти смогут списывать задолженности до 10 млн рублей (около $95 тыс.) для военных и их супругов.

Списать долги смогут мобилизованные, военнослужащие, заключившие контракт на срок не менее года, а также их супруги. Однако закон имеет временные рамки: списать можно только долги, взятые до 1 декабря 2024 года. При этом важно, чтобы контракты с Минобороны были заключены после этой даты.

Данный закон дополняет существующие меры поддержки российских военнослужащих, включая продление «кредитных каникул». Участникам боевых действий предоставляется дополнительно 180 дней отсрочки по выплатам, что вдвое превышает предыдущий льготный период в 30 дней после окончания срока мобилизации или контракта.

В России, по данным Центробанка, высокая степень закредитованности населения: на 1 января текущего года более 40% населения старше 16 лет, или 50 млн человек, имели кредиты.

Инициатива прощения долгов стала частью усилий властей РФ по увеличению численности армии без объявления новых мобилизационных волн, которые вызвали бы негативный отклик. После «‎‎частичной мобилизации» в сентябре 2022 года, спровоцировавшей массовый отъезд российских мужчин, Москва сосредоточилась на финансовых стимулах для привлечения новых контрактников.

Кроме списания долгов, российское правительство предлагает и другие меры поддержки: аннулирование задолженностей по жилищно-коммунальным услугам и ипотечным кредитам для семей погибших или уволенных с военной службы военнослужащих.

В августе Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что в России с лета обострился дефицит военнослужащих, в армии не хватает солдат для наступления в Донецкой области и одновременной контроперации в Курской области. Потому Москва была вынуждена попросить КНДР прислать 59 тыс. военных.

На фоне дефицита военных Россия начала использовать для ударов по Украине более разрушительное оружие: 19 ноября РФ запустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету «Орешник». Эта ракета способна нести как обычные, так и ядерные боеголовки, что повышает градус эскалации.