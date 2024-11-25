Некоторые западные страны начали обсуждать возможность отправки войск или частных военных компаний (ЧВК) в Украину. Об этом сообщает французское издание Le Monde, ссылаясь на источники.

По данным издания, эти дискуссии усилились на фоне скорого вступления в должность президента США Дональда Трампа, который может приостановить поддержку Украины.

Le Monde напоминает, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассматривал такую возможность, однако встретил сопротивление со стороны ряда стран, включая Германию. В последние недели переговоры возобновились, в частности, во время визита британского премьер-министра Кира Стармера во Францию.

«Между Великобританией и Францией ведутся переговоры о создании ударной силы союзников для усиления безопасности Украины и Европы», — сообщил изданию источник из британских военных кругов.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро недавно заявил, что «красных линий» в вопросе поддержки Украины для Парижа не существует.

«Мы будем поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как необходимо. Почему? Потому что на карту поставлена наша безопасность. Каждый раз, когда российская армия продвигается на один квадратный километр, угроза становится на один квадратный километр ближе к Европе», — подчеркнул он.

Российская сторона отреагировала на публикацию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не знают, насколько достоверны эти сведения.

«Но ранее, конечно же, из разных европейских столиц такие идеи озвучивались. Но высказывались также различные контраргументы не в пользу этой идеи. Поэтому единства мнений у европейцев на этот счет нет, но какие-то горячие головы появляются», — приводит его слова радио «Маяк».