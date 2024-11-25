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Россия готовится к новому наступлению
Российская армия готовится к возможному наступлению на Запорожье, ключевой промышленный центр Украины
Россия готовится к новому наступлению
Российская армия готовится к наступлению на Запорожье / Фото: Reuters
25 ноября 2024 г.

Российская армия готовится к наступлению на Запорожье, город, расположенный в 30 км от линии фронта. Об этом сообщает The Economist, ссылаясь на данные украинской разведки.

Точные сроки операции неизвестны, но, по словам представителя разведки, в ней могут участвовать до 130 тыс. российских военнослужащих.

За последние два месяца российские войска усилили ракетные обстрелы города, разрушив около 1500 домов. Также активизировались обстрелы на линии фронта.

Запорожье имеет стратегическое значение для Украины. Это один из последних центров тяжелой промышленности, критически важный для экономики страны. Город важен и для Кремля. Владимир Путин в 2022 году объявил об аннексии всей Запорожской области, несмотря на то что российская армия контролировала лишь треть региона.

Тем не менее некоторые украинские военные сомневаются, что Россия готова к полномасштабному наступлению. По словам полковника Алексея Хильченко, РФ планировала задействовать для штурма города две дивизии, однако часть войск была переброшена в Курскую область для отражения украинского наступления.

Командир батальона 118-й бригады ВСУ с позывным «Лемберг» заявил изданию: «Они еще не готовы ударить, но когда будут, первый удар станет самым тяжелым».

Украинские силы уже готовятся к возможной атаке. Вокруг Запорожья строятся новые оборонительные линии, включая минные поля, инженерные заграждения и укрепления из бетона и железа.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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