Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 25 ноября прибудет с официальным визитом в Анкару. Это будет его первая поездка в Турцию после вступления в должность.

«В мире, который становится все более непредсказуемым, Турция вносит неоценимый вклад в Альянс, укрепляя сдерживание на южном фланге», — сказал Рютте «Анадолу».

Во время визита Рютте встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой МИД Хаканом Фиданом и министром обороны Яшаром Гюлером. Основное внимание будет уделено роли Турции в посредничестве между Россией и Украиной.

Турция намерена подчеркнуть необходимость устранения барьеров в поставках вооружений среди союзников НАТО.

Кроме того, Рютте встретится с представителями турецкой оборонной промышленности. В рамках визита он планирует посетить штаб-квартиру компании TUSAŞ, которая в октябре подверглась террористической атаке.