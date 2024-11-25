ТУРЦИЯ
1 МИН ЧТЕНИЯ
Президент Эрдоган назвал правительство Израиля «серийными убийцами»
Турецкий лидер осудил действия Израиля против палестинцев и высоко оценил мужество палестинских женщин в Международный день борьбы с насилием
Президент Эрдоган назвал правительство Израиля «серийными убийцами»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: AA / Others
25 ноября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резкой критикой действий израильского правительства и выразил поддержку палестинскому народу во время выступления в Анкаре.

«Безумное правительство (Биньямина) Нетаньяху каждый день жестоко убивает десятки женщин, детей, пожилых людей и младенцев, словно серийные убийцы, получающие удовольствие от убийств, — заявил Эрдоган в своей речи по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Турецкий лидер особо отметил стойкость палестинских женщин: «На фоне варварства, совершаемого сетью убийц, благородные женщины Палестины подают пример всему миру и всем женщинам своим достойным сопротивлением угнетателю».

Эрдоган подтвердил приверженность Турции поддержке палестинских женщин: «Мы не будем колебаться в проявлении нашей реакции и защите вашего фундаментального права на жизнь, несмотря на давление сионистского лобби».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us