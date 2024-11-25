Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резкой критикой действий израильского правительства и выразил поддержку палестинскому народу во время выступления в Анкаре.

«Безумное правительство (Биньямина) Нетаньяху каждый день жестоко убивает десятки женщин, детей, пожилых людей и младенцев, словно серийные убийцы, получающие удовольствие от убийств, — заявил Эрдоган в своей речи по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Турецкий лидер особо отметил стойкость палестинских женщин: «На фоне варварства, совершаемого сетью убийц, благородные женщины Палестины подают пример всему миру и всем женщинам своим достойным сопротивлением угнетателю».

Эрдоган подтвердил приверженность Турции поддержке палестинских женщин: «Мы не будем колебаться в проявлении нашей реакции и защите вашего фундаментального права на жизнь, несмотря на давление сионистского лобби».