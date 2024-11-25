В Тбилиси у здания парламента проходит акция протеста. Ее участники требуют повторного проведения парламентских выборов. Одновременно с этим депутаты правящей партии «Грузинская мечта» проводят первую сессию нового созыва парламента, переизбрав спикером Шалву Папуашвили.

На заседании зарегистрировались 88 депутатов от «Грузинской мечты». Они признали полномочия всех 150 членов парламента XI созыва и создали фракцию из 80 депутатов.

Оппозиционные партии, получившие в совокупности 61 мандат, бойкотировали сессию, заявив, что выборы были сфальсифицированы. Президент Грузии Саломе Зурабишвили также отказалась признать новый парламент.

Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) заявила, что признание полномочий депутатов нарушает Конституцию. Организация потребовала приостановить заседание до решения Конституционного суда по иску президента, который считает выборы неконституционными.

ЦИК Грузии утвердил результаты выборов 16 ноября. «Грузинская мечта» получила 54% голосов и обеспечила себе 89 мест в парламенте. Оппозиционные партии, включая «Коалицию за перемены» (19 мандатов), «Единое национальное движение» (16 мандатов), «Сильную Грузию» (14 мандатов) и «За Грузию» (12 мандатов), не признали результаты.

Причиной стали предполагаемые нарушения и сомнения в соблюдении тайны голосования. ЦИК и правящая партия отвергли обвинения, заявив об отсутствии фальсификаций.

Тем временем протестующие у парламента поддерживают требования оппозиции и призывают к проведению новых выборов.