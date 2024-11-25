Основатель и бывший генеральный директор частной военной компании Blackwater Эрик Принс выступил с громким заявлением о необходимости деэскалации конфликта в Украине.

«У этой войны нет хорошего исхода, — заявил Принс в программе Sunday Morning Futures на телеканале Fox News. — Необходима деэскалация и завершение [конфликта]. У Украины нет шансов вернуть свои земли — Донецк, Луганск, территории на востоке, и уж точно не Крым».

По его словам, продолжение конфликта — это «глупая затея последних полутора лет», которая приводит лишь к гибели молодого поколения украинцев и россиян.

Принс раскритиковал решение администрации Байдена разрешить Украине использовать американские ракеты ATACMS по российской территории, назвав этот шаг «крайне безответственным». «Это как утопающий, хватающийся за любую соломинку, думая, что это каким-то образом заставит русских действовать более мягко», — отметил он.

Надо сказать, что в ответ на эти действия Россия запустила новую баллистическую ракету средней дальности по Центральной Украине, которую Москва назвала экспериментальным гиперзвуковым оружием.

«Русские выпустили баллистическую ракету с девятью боеголовками, летящую со скоростью 9 Махов, которую невозможно сбить. Даже без ядерного оружия кинетическая сила огромна. Это было напоминание от русских — мы можем ударить по вам где угодно ядерным оружием, и, возможно, это следующий шаг. Так что в эту игру больше не нужно играть», — предупредил Принс.

Между тем бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис предположил, что Путин «в итоге получит около 20 процентов Украины, тот кусок, который он сейчас удерживает, но остальная Украина, 80 процентов, все эти ресурсы, подавляющее большинство населения, останутся демократическими, свободными».